١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٠١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85749227
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وزير السياحة الطاجيكي يؤكد على تعزيز العلاقات بين دوشنبة وطهران

١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٠١ م
رمز الخبر: 85749227
وزير السياحة الطاجيكي يؤكد على تعزيز العلاقات بين دوشنبة وطهران

طهران / 12 شباط/ فبراير/ إرنا- قال وزیر السیاحة الطاجیکی "جمعة خان زادة" : هدفنا من المشاركة في المعرض الدولي الـ 18 للسياحة في إیران، هو تعزیز العلاقات الودیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاحیة بین البلدین.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن خان زادة، ادلى الیوم الأربعاء، بتصريح للصحفیین من مقر المعرض في طهران؛ مؤكدا بان الزیارات المتبادلة تعزز العلاقات الودیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاحیة بین الجانبين.

ولفت، بانه تم من خلال هذا المعرض، اتخاذ خطوة مهمة للغایة في سياق توسيع العلاقات الثنائية؛ داعيا "المسؤولین للإفادة من هذه الإمکانیات واتخاذ التدابیر اللازمة بهدف تعزيز صناعة النقل وتطویر السیاحة بین ايران وطاجيكستان".

وتابع الوزير الطاجيكي : إيران وطاجیکستان لديهما مشتركات ثقافية ولغوية، ونحن نعمل على التعريف بالامكانيات السياحية الايرانية في طاجیکستان، وفي المقابل نتوقع من المسؤولین الإیرانیین أیضا الترویج لقدرات طاجیکستان التي تتمتع بطبیعة خلابة وطاقات عالیة في مجال السیاحة.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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