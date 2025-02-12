رئيس الجمهورية : قادرون على معالجة المشاكل بالاعتماد على قدراتنا المحلية

وصرح الرئيس بزشكيان، الیوم الأربعاء في لقائه مرجال الاعمال بمحافظة بوشهر (جنوب البلاد) : نحن قادرون على حل المشاكل العالقة وبلوغ المجد والشموخ، من خلال التزوّد بالعلم والمعرفة وتعزيز قدراتنا واغتنام النعم الإلهیة الموفورة في البلاد.

وأضاف : إن شاء الله سنحدد العقبات ونعمل على تذليلها في إطار رؤیة الخبراء، وسنزيلها من مسارنا؛ مردفا، ان "البحر يشكل فرصة قیمة لنا جمیعا، ولکن علینا أن نعرف ما هي قدراتنا وإمکاناتنا، وإذا تكاتفنا، فلن تستطیع أي قوة أن تسقطنا".

وأشار الرئيس الإيراني إلى مشروع تشرف عليه منظمة الطاقة النووية لبناء جهاز تحلیة المیاه بسعة 100 ألف متر مکعب یومیا في بوشهر، کما تقوم وزارة الطاقة بانتاج جهاز لتحلیة المیاه بسعة ملیاري متر مکعب سنویا؛ مؤكدا بان هذه الإنجازات لن تتحقق مرة واحدة.

وصرح بزشكيان أنه لا یمکن تحقیق التنمیة في ظروف الحرب والاضطرابات، مردفا : الحرب لیست في صالح أحد، ونحن لا نرغب في إثارة الفوضى، لا سيما في دول الجوار لأن عواقبها ستطالنا أیضا.



واكمل الرئيس الايراني : مع استقرار السلام والهدوء في المنطقة، سيصبح التواصل الاقتصادی والعلمی والثقافی والسیاسی وغیره ممکنا؛ مخاطبا الحضور : الأعداء لا یریدون لنا أن نتطور وأن نقف على أقدامنا، ولکننا عازمون على تحقيق ذلك بدعمكم والشعب والنخب، وسنبني بلدنا بالاتكال على الباري تعالى.

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