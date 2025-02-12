وزيرة الطرق الإيرانية تلتقي في جنيف الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن "فرزانة صادق"، صرحت في هذا اللقاء الذي جرى اليوم، أن "جمهورية ايران الإسلامية لعبت دورا فاعلا في مجموعة الـ 77 والصين التي تشكلت خلال المؤتمر الأول للأونكتاد".

وأشارت إلى رئاسة إيران لهذه المجموعة عام 2000، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية تعمل حاليا كمنسقة لمجموعة الـ 77 والصين في موضوع تمويل التنمية، وستترأس المجموعة خلال المؤتمر الـ 16 للأونكتاد المقرر عقده في فيتنام خلال شهر أكتوبر 2025.

كما أشارت الوزيرة صادق إلى فرص التعاون بين إيران والأونكتاد في مجالات النقل، داعية إلى الإفادة من خبرات هذه المنظمة في مجال الاستثمار المستدام، وتطوير التجارة، وتعزيز البنية التحتية للنقل.

وأكدت على ضرورة وضع خارطة طريق مشتركة بين إيران والأونكتاد بهدف توطيد العلاقات وتنفيذ القرارات المتخذة، ودعت إلى تعامل بناء للاستفادة القصوى من القدرات المتاحة في سياق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي.

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