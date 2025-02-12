١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85749443
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أبو حمزة: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو.. وملتزمون بالاتفاق طالما التزم الاحتلال

١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٨ ص
رمز الخبر: 85749443
أبو حمزة: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو.. وملتزمون بالاتفاق طالما التزم الاحتلال

طهران / 13 شباط/فبراير/ارنا- أكد الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أنّ مصير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة "مرتبط بسلوك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سلباً أو إيجاباً"، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية تبعات التنصل مما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار والخروق المستمرة له.

وشدّد أبو حمزة، الأربعاء، على "القاعدة الثابتة، بأنّ المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته، طالما التزم به العدو".

وأضاف أنّ الوقائع والأحداث، منذ بدء "طوفان الأقصى"، وحتى اللحظة، "أثبتت أنّ الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار لا يتم إلا عبر صفقة التبادل".

كما أكد أنّ المقاومة الفلسطينية "قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه، في الوقت الذي ترك العدو أسراه في دائرة الخطر والمجهول".

وعقب تصريحات أبي حمزة، نشر الإعلام الحربي في سرايا القدس فيديو بعنوان: "مصيرهم حتماً مرتبط بسلوك نتنياهو".

وأظهر الفيديو أسرى إسرائيليين سابقين، أطلقت المقاومة سراحهم ضمن صفقة التبادل.

وختم الفيديو بعبارة: "لقد خرج غادي موزس وأربيل يهود ورفاقهم عبر صفقة التبادل فقط.. فماذا عن البقية؟ مصيرهم حتماً مرتبط بسلوط نتنياهو".

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