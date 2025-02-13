إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة

وتهدف مذكرة التفاهم لتطوير التعاون السياحي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والتعريف بالإمكانات الطبيعية والتاريخية التي يتمتع بها البلدان.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتبادل إيران وطاجيكستان المعلومات الفنية في مجال السياحة، بما في ذلك الجمعيات النشطة ومنظمي الرحلات ومكاتب خدمات السفر. كما سيعمل البلدان على تشجيع القطاع الخاص على تطوير التعاون السياحي الثنائي، وسيعملان معًا على الترويج للمنتجات السياحية الجديدة وتصميم حزم السفر وزيادة التبادلات السياحية.

وتتضمن المذكرة أيضًا التزامات البلدين بالتبادل المستمر للمعلومات حول المعالم والفعاليات السياحية، وعقد اجتماعات متخصصة بين الناشطين في هذا المجال، وتصميم جولات مشتركة لجذب السياح من الأسواق المشتركة، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية المتبادلة، وتسهيل عقد أسابيع السياحة وغيرها من الفعاليات ذات الصلة.

كما اتفق الجانبان على تنظيم رحلة تعريفية واحدة على الأقل سنويا لعشرة من الناشطين في مجال السياحة والإعلام من البلد الآخر.

ستتبادل إيران وطاجيكستان المعلومات حول قوانين وأنظمة الاستثمار في صناعة السياحة، وخاصة البنية التحتية والمرافق السياحية، وتوسيع التعاون فيما يتعلق بالتعريف بالقيم الثقافية والقواسم المشتركة.

كما سيعمل البلدان على تطوير السياحة المشتركة في مجالات مثل السياحة الأدبية والصحية، والتعاون في إقامة المهرجانات الثقافية مثل "نوروز" و"مهرجان" و"تيرجان" و"سده"، وتسهيل إصدار تصاريح المركبات الخاصة والتأشيرات السياحية.

ومن بين أحكام هذه المذكرة التعاون في تبادل الخبراء السياحيين بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلدين.

ويعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في تطوير التفاعلات السياحية والثقافية بين إيران وطاجيكستان، ويمهد الطريق لزيادة التبادل السياحي وجذب المزيد من السياح.

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