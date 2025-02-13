موجة جديدة من العدوان: إحراق منازل في جنين وتهجير مستمر في الضفة الغربية

وافادت الميادين ان النيران اندلعت في مخيم جنين بعد قيام قوات الاحتلال بإحراق عدد من المنازل، الأمر الذي أدى إلى نزوح واسع للسكان، وسط عمليات تدمير ممنهجة.

ووفقاً لمصادر صحافية، أطلقت قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين العائدين لتفقد منازلهم في المخيم، الأمر الذي يزيد في معاناة السكان، الذين نزحوا عن المنطقة بسبب العدوان المستمر.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين من جراء العدوان المستمر على المخيم، بحيث تستمر قوات الاحتلال في تحركاتها في محيط المخيم، وتعزز وجودها العسكري في المنطقة.

وقام الاحتلال بوضع لافتات تحمل أسماء عبرية في شوارع استحدثها بالقوة، بعد هدم عدد كبير من المنازل في مخيم جنين والمناطق المحيطة به.

وفي تطور ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال وآلياته مدينة طوباس، بينما تسللت قوات خاصة إلى بلدة عقابا، وحاصرت أحد المنازل.

وفي مخيم نور شمس في طولكرم، استُشهد الفلسطيني خالد مصطفى عامر بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال، بينما اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة مدينة قلقيلية.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة "الأونروا" من تصاعد عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في شمالي الضفة الغربية، مشيرةً إلى تهجير 40 ألف لاجئ، منذ منتصف عام 2023. وأكدت الوكالة أن مخيم جنين أصبح خالياً من السكان بسبب تصاعد الهجمات الإسرائيلية.

وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على مدن جنين وطولكرم وطوباس، منذ أكثر من شهر، الأمر الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، واعتقال آخرين. وصعّدت انتهاكاتها أيضاً بحق المواطنين، شملت دهم المنازل، وسرقة محتوياتها، وتدمير بعضها، بالإضافة إلى فرض قيود شديدة على حركة التنقل، والاستيلاء على مبانٍ من أجل تحويلها إلى ثُكَن عسكرية ومواقع لقنّاصيها.

وكشفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن قوات الاحتلال هدمت 48 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

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