وزير السياحة الايراني يقترح زيارة فنانين طاجيك الى ايران

واكد صالحي خلال لقائه رئيس اللجنة السياحية بطاجيكستان جمشيد جمعة خان زادة على هامش المعرض الدولي الـ 18 للسياحة بطهران، انه لا توجد اي عقبات امام تطوير العلاقات بين البلدين.

واضاف انه تم خلال الزيارة الى طاجيكستان الاتفاق على زيارة عدد السياح الايرانيين لطاجيكستان من 8 الاف الى 100الف وهذا العدد يمكن ان يزيد عن ذلك ايضا. وفضلا عن توسيع السياحة، فاننا نعتبر طاجيكستان شريكا تجاريا لايران في المنطقة وان زيارة الرئيس بزشكيان الى طاجيكستان اظهرت اهميتها بالنسبة لايران.

واشار الى اهمية اقامة الاسابيع الثقافية والامسيات الثقافية لدوشنبة وطهران في كل منهما وكذلك اقامة معارض المشغولات اليدوية بما يسهم في تعزيز العلاقات بين فناني البلدين.

اما رئيس اللجنة السياحة بطاجكستان جمشيد جمعة خان زادة، فقد اكد اوجه الاشتراك الثقافي العميقة بين ايران وطاجيكستان وقال ان التركيز على اوجه الاشتراك هذه يسهم في المزيد من تعزيز السياحة بين البلدين.

ورحب باقتراح الوزير الايراني في مجال التعريف بالقيم المشتركة والترويج لنقاط الجذب السياحي واقامة معارض المشغولات اليدوية وقال ان هذا الاقتراح يمكن ان يعزز العلاقات والتعاون بين فناني البلدين.

في الختام اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين ايران وطاجيكستان، تتضمن توسيع التعاون الثنائي في مجال السياحة واهميتها في تمتين العلاقات الاقتصادية والثقافية وابراز الخصائص الطبيعية التاريخية لايران وطاجيكستان.