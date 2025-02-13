رئيس الجمهورية يزور صناعات بناء السفن في بوشهر (جنوب)

وكانت صناعات "الشهيد محلاتي" لبناء السفن قد بدات عملها اعتبارا من عام 1996 بهدف تصميم وانتاج واصلاح واعادة تاهيل السفن المصنوعة من الالومنيوم والفولاذ والفايبر جلاس (الزجاج الليفي) والمنشآت البحرية.

وتضم هذه المجموعة امكانات حديثة بما فيها ورش الهياكل والميكانيكا والمنشآت والخراطة والصباغة والتجهيزات الحديثة بما فيها أنواع الرافعات الخفيفة والثقيلة ومكائن بناء السفن.

وتسع هذه المجموعة لانتاج واصلاح واعادة تاهيل اكثر من 200 سفينة في القياسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة سنويا.

وتم في حضور رئيس الجمهورية تسليم 10 سفن لخفر السواحل مصنعة لدى هذه المجموعة الى دائرة الموانئ والملاحة البحرية، والبدء في انتاج 6 سفن.