١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٣ ص
رمز الخبر: 85749674
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journalistکاظم شماعییان

قائد القوات البرية: نشر 11 لواء لحماية امن الحدود

١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٣ ص
رمز الخبر: 85749674
قائد القوات البرية: نشر 11 لواء لحماية امن الحدود

طهران/ 13 شباط/فبراير/ارنا – قال قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري اليوم الخميس انه تم نشر 11 لواء على الحدود لحماية امنها، الى جانب بناء جدار حدودي في شرق وجنوبي شرق البلاد.

واضاف العميد حيدري في حوار مع "ارنا" ان مناورتين امنية وهجومية ومتحركة هادفة اجريتا في غرب البلاد وشرقها بهدف مكافحة المجموعات الانفصالية والمثيرة لاعمال الشغب واجمالا المجموعات المسلحة التي تهدف الى ارباك امن البلاد.

واكد ان القوات البرية للجيش، هي قوة للذود عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وحماية استقلال البلاد ووحدة اراضيها لذلك لا بد من امتلاكها الصواريخ الدقيقة والمسيرات والمروحيات الاستراتيجية والمدفعية الثقيلة.

واكد ان رسالة هاتين المناورتين هي انه ان ارادت مجموعة داعش الارهابية او المجموعات المماثلة والمتشابة التوجه للتيارات التكفيرية والارهابية القيام باي اجراء بالقرب من حدود البلاد ضد الامن القومي لايران الاسلامية، فانه سيتم في تلك النقطة، مهاجمتها بقوة من قبل القوات المسلحة والقوات البرية. فضلا عن ان هذه الرسالة للدول الصديقة والجارة، هي ليست سوى ترويج السلام والصداقة والاخوة.

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journalistکاظم شماعییان

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