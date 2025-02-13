رئيس الجمهورية يزور شركة "صدرا" للصناعات البحرية ببوشهر (جنوب)

واطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة التفقدية على احدث انشطة شركة صدرا في مجال بناء السفن وبناء منصات النفط والغاز وبناء الارصفة وباقي المنشآت البحرية.

وتاسست شركة صدرا عام 1968 في بوشهر بهدف بناء السفن واصلاحها، ووسعت نشاطها بعد انتصار الثورة.

وهي مزودة في الوقت الحاضر، باشمل واكمل الامكانات لتصميم وهندسة وتصنيع ونقل انواع الهياكل والسفن. وتضم المجموعة، مصانع وتجهيزات بحرية في بوشهر وبحر قزوين (شمال) وتوفر خدمات واسعة في الخليج الفارسي وبحر قزوين.

وحصلت الشركة على شهادة الايزو 9001 عام 1997 في ظل جهودها الدؤوبة للنهوض بمستوى التكنولوجيا مع التقيد بالمواصفات القياسية الدولية، في مجال تصميم وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية للنفط والغاز وبناء السفن وبناء منصات النفط والموانئ وحماية الشواطئ والجسور.