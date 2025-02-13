العميد بحري سياري: اكثر من 90 بالمائة من التجهيزات الدفاعية، داخلية المنشأ

وقال العميد بحري سياري اليوم الخميس في مراسم ان حماية وحدة الاراضي والاستقلال والنظام الاسلامي هي المحاور المفتاحية الثلاثة لمهام الجيش.

واوضح ان تمتع القوى الانسانية بانواع التجهيزات والاسلحة الحديثة والتطبيقية، يمكن ان تساهم في القوى الاربع للجيش في حفظ وحماية الدولة واستقلال البلاد وحماية وحدة اراضي ايران الاسلامية.

واشار مساعد الجيش لشؤون التنسيق الى تقدم القوى الاربع للجيش في انتاج وصناعة انواع الاسلحة القتالية والدفاعية قائلا ان القوات البرية للجيش نجحت اليوم من خلال التعويل على القدرات الداخلية والافادة من طاقات البلاد، في تصميم وتصنيع انواع الاسلحة الفردية والجماعية، وكذلك انتاج واستخدام انواع الرادارات والمنظومات الدفاعية في قوة الدفاع الجوي. كما ان القوات الجوية قادرة على صناعة انواع عديدة من الطائرات وفي القوات البحرية، يتم تصنيع البارجات القاذفة للصواريخ والمدمرات والغواصات.

واكد انه يتم اليوم في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية انتاج اكثر من 90 بالمائة من التجهيزات في داخل البلاد فيما تتوافر امكانية الوصول الى انواع التكنولوجيات لتصنيع وانتاج انوع منظومات المسيرات والسيبرانية.