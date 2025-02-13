رئيس الجمهورية يدعو لتطوير الاقتصاد البحري

وقال الرئيس بزشكيان الذي كان يتحدث امام النخبة في محافظة بوشهر التي يزورها الان انه يجب اعتماد افضل الخيارات واكثرها ديمومة فيما يخص الموارد التي نملكها.

واضاف اننا يجب ان نعمل معا ونساعد احدنا الاخر لتوفير الارضية من اجل مواكبة العالم. ودعا الى استشراف المستقبل ورؤية الـ 50 الى 100 عام المقبلة.

ودعا الى اعتماد الخيارات الصحيحة والمنطقية لتطوير الموانئ والسكك الحديد وقال ان مشاركة المحليين بالمحافظة اجراء في محله.

وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر ان حكومته عازمة على منح المزيد من الصلاحيات للمحافظين في البلاد ليتمكنوا من اتخاذ القرار تاسيسا على وثيقة الآفاق والسياسات العامة للدولة.

وتابع ان بالامكان اعتماد خارطة صحيحة في مجال الطرق والعلاج والتنمية والصحة، واي صلاحية لازمة، سيتم منحها.

واضاف انه من غير الصحيح ان يجلس المدراء في طهران ليقرروا بشان المحافظات. بل ان الشخص الموجود في المحافظة، يرى افضل ويخطط بشكل أفضل ويتخذ القرار بطريقة افضل.

وكان رئيس الجمهورية قد بدا مساء امس جولة لمحافظة بوشهر، ضمن جولاته على محافظات البلاد.