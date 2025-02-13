سفير ايران يشيد بجنوب افريقيا لرفعها دعوى ضد الكيان الصهيوني

جاء ذلك خلال مراسم الذكرى السنوية الـ 46 لانتصار الثورة والتي اقامتها السفارة الايرانية في بريتوريا مشيرا الى دعم ايران للنضال ضد الابارتايد والعنصرية في جنوب افريقيا مشيدا بالاجراء القيم لهذا البلد في رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لارتكابه الابادة الجماعية في غزة.

وتابع انه بعد مضي 46 عاما على الثورة، فان ايران هي من اكثر دول العالم استقلالا وتاثيرا وقد حققت تقدما لافتا في الكثير من الميادين بما فيها التكنولوجيا الحديثة والصحة وصناعات الدفاع والفضاء والاستخدام السلمي للطاقة النويية وغيرها.