١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ م
رمز الخبر: 85749991
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journalistکاظم شماعییان

سفير ايران يشيد بجنوب افريقيا لرفعها دعوى ضد الكيان الصهيوني

١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ م
رمز الخبر: 85749991
سفير ايران يشيد بجنوب افريقيا لرفعها دعوى ضد الكيان الصهيوني

طهران/ 13 شباط/فبراير/ارنا – اشاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بريتوريا منصور شكيب مهر بجنوب افريقيا لرفعها قضية ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية على خلفية الابادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان في غزة.

جاء ذلك خلال مراسم الذكرى السنوية الـ 46 لانتصار الثورة والتي اقامتها  السفارة الايرانية في بريتوريا مشيرا الى دعم ايران للنضال ضد الابارتايد والعنصرية في جنوب افريقيا مشيدا بالاجراء القيم لهذا البلد في رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لارتكابه الابادة الجماعية في غزة.

وتابع انه بعد مضي 46 عاما على الثورة، فان ايران هي من اكثر دول العالم استقلالا وتاثيرا وقد حققت تقدما لافتا في الكثير من الميادين بما فيها التكنولوجيا الحديثة والصحة وصناعات الدفاع والفضاء والاستخدام السلمي للطاقة النويية وغيرها.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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