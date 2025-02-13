اللواء صفوي: وهم الامبراطورية في المنطقة، مآله الفشل

واشار اللواء صفوي في كلمة القاها في تكريم ذكرى شهداء نهضة "29 بهمن" 17 شباط/فبراير في تبريز الى الافكار المتعلقة باحياء وايجاد الامبراطوريات المنهارة في المنطقة ليقول ان بعض منافسي ايران الاستراتيجيين في المنطقة يبحثون عن هكذا قضايا لاعادة بناء الماضي التاريخي، متجاهلين ان عصر هكذا فرضيات قد ولى.

واشار الى ان الدول المجاورة لايران تبلغ 15 دولة معتبرا ان ذلك يشكل ميزة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية مهمة للبلاد مؤكدا على توسيع التعاون مع جميع الدول الجارة.

وقال ان منطقة اذربيجان بما فيها اذربايجان الشرقية واذربايجان الغربية واردبيل مجاورة لاربع دول، اذ يمكن الافادة من هذه الميزة المهمة لتحسين الظروف الاقتصادية للمنطقة.

واعتبر ان العقوبات والتهديد والحرب الاعلامية والهجينة، هي من المؤامرات التي يحيكها الاعداء ضد ايران الاسلامية في الظروف الحالية ودعا الى التحلي باليقظة للوقوف بوجه الهجمات المعادية. مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل تمتعها بقائد شجاع ومدير وحكيم وكذلك رئيس للجمهورية مخلص وثوري، وفي ضوء الاتحاد والتماسك الداخلي، قادرة على التغلب على جميع المشاكل وتحقيق التنمية والتقدم في البلاد.