رئيس الجمهورية يثني على جهود الصناعيين العاملين في بناء السفن

وخلال زيارته اليوم الخميس لشركة الصناعات البحرية الايرانية (صدرا) في بوشهر (جنوب) قال الرئيس بزشكيان ان اعمالا لافتة انجزت في هذه المجموعة وتشكل مبعث فخر واعتزاز لنا.

وشدد على ضرورة تطوير واستكمال العمل والاسراع في مسار العمل في هذه المجموعة.

واكد اننا بحاجة الى جهود الصناعيين في مجال بناء السفن سواء في شمال البلاد وجنوبها لانهم يساهمون في ايجاد امكانات النقل البحري.

واطلع رئيس الجمهورية خلال زيارته لشركة صدرا على احدث انشطة وبرامج الشركة في مجال بناء السفن وبناء منصات النفط والغاز وبناء الارصفة وباقي المنشآت البحرية.