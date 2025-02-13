بزشكيان: ان كان ترامب يدعو للمحادثات فلماذا يمارس الغدر والجبن

وتساءل الرئيس بزشكيان اليوم الخميس خلال لقائه النخبة بمحافظة بوشهر لماذا يغلقون طريق الدواء والغذاء علينا؟ ان هؤلاء لا يريدون المحادثات، بل يريدون ان نكون اذلاء امامهم لكننا لن نكون اذلاء. اننا وتعويلا واعتمادا على شعبنا، وامتلاكنا خارطة طريق قادرون على معالجة المشكلات.

وتابع ان الاعداء لا يقدرون على اغلاق الطريق علينا، بل اننا سنجد طريقنا.

واضاف رئيس الجمهورية اننا وفي ظل الوحدة والانسجام قادرون على حل جميع المشكلات. وليس صحيحا انه ان فرضت امريكا عقوبات علينا، فلن نكون قادرين على القيام بعمل ما، لكن لا نريد ان يقاطعنا احد نريد أن نعيش مع الجميع في سلام وصداقة واخوة.

واوضح اننا نعمل على التواصل بشكل وثيق مع الجيران واقامة علاقات ودية، ونبذل جهدنا وان الله معنا، ويساعدنا لنضع يدا بيد لحل المشكلات.