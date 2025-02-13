قائد القوات الجوية: سنرد بقوة على اي هجوم معادٍ

واضاف العميد طيار واحدي في مراسم تقديم وسام التضحية لاسر شهداء القوات الجوية، ان تقدما كبيرا حصل في القوات الجوية مؤكد ان جهودنا منصبة على تبيان ومكافحة الحرب المعرفية للعدو، وقد حققنا نجاحات جيدة في هذا المجال.

وتابع ان القوات الجوية وبعد الحرب المفروضة، تحركت بقوة نحو البناء والتقدم، وكانت سندا ومعينا للشعب في جميع الاحوال والظروف.

وقال: اعلن بان القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم اكثر جهوزية من السابق وتقف على قدميها تعويلا على الصناعات الداخلية.

واكد ان اجراءات جيدة انجزت في مجال التجهيزات والتطوير وتحديث التجهيزات في هذه القوات ولدينا الجهوزية بنسبة مائة بالمائة.