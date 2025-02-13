محتجون يغلقون طريق مطار بيروت رفضاً لمنع هبوط طائرة إيرانية تُقل لبنانيين من طهران

وافادت الميادين انه خلال الاحتجاج، أشعل شبان الإطارات أمام مدخل المطار، بينما يعمل الجيش على تسهيل الحركة من المطار وإليه، ويحاول ضبط الوضع، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال مدير مطار الإمام الخميني في طهران، سعيد تشلندري، إنّه "لم یُسمح للطائرة الإيرانية بالتوجه نحو مطار بيروت الدولي"، لافتاً إلى أنّ منظمة الطيران المدني "تتابع الملف حالياً من أجل تسيير الرحلة في أسرع وقت".

وانتشرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات إلى التظاهر وقطع طريق المطار، استنكاراً لهذا الإجراء، الذي يأتي بعد يوم من نشر المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، أفيخاي أدرعي، تغريدة، عبر منصة "أكس"، زعم فيها أنّ مطار بيروت "يُستخدم لتمرير الأموال إلى حزب الله عبر طائرات إيرانية".

وفي السياق، وجّه مواطن لبناني عالق في مطار طهران رسالة إلى الدولة اللبنانية، بعد منع الطائرة من العودة إلى بيروت، قال فيها إن في "حقائبنا حلوى وملابس"، مناشداً رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة حل الأمر في أسرع وقت.

وتعليقاً على الأمر، أكّد النائب إبراهيم الموسوي أنّ "تمادي العدو الإسرائيلي في انتهاك السيادة اللبنانية، وتواطؤ المجتمع الدولي، ولاسيما الولايات ‏المتحدة معه، دفعاه إلى توسيع انتهاكاته وتنويعها، وهذا أمر يجب أن يكون ‏موضع إدانة واستنكار من الجميع في لبنان".

وأضاف أنّ جميع اللبنانيين "يجب أن يرفعوا الصوت عالياً، ويحمّلوا الجهات ‏والمؤسسات الدولية المختصة المسؤولية كي تقوم بواجباتها بوقف الاعتداءات الصهيونية بحق ‏مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريريّ الدولي". ‏

وقال الموسوي إنّ اللبنانيين، الذين تفاءلوا خيراً بإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، "يضعون الحكومة أمام ‏مسؤولياتها، ويطالبونها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة لبنان على كامل مرافقه العامة، ‏وأهمها المطار، حتى لا يظن العدو أنّه حرّ في ممارسة فعل العدوان، وانتهاك السيادة كيفما شاء".

وأكّد أنّ "على الدولة اللبنانية، عبر أجهزتها كافة، أن تتحمل مسؤولياتها لإنهاء هذا الأمر، والعمل على إعادة ‏مواطنيها إلى بلدهم فوراً، وعدم الامتثال للتهديدات الإسرائيلية، تحت أي مسمى أو ظرف". ‏

ودعا الموسوي المواطنين وكل الغيورين على مصلحة بلدهم وأهلهم إلى "‏الوعي العميق، والتعقل، وإفساح المجال أمام المعالجات لهذه الأزمة المستجدة، وأن يكون التعبير ‏عن رفض هذه الخروقات والإنتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا بصورة سلمية ومسؤولة".‏

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