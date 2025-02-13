إيران تدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية الثماني النامية

واعتبر رسول مهاجر، في إشارة إلى الأسباب الأولية لتأسيس منظمة "دي 8"، أن دور الأمين العام مهم في تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة دعم الموقع الإلكتروني والأمانة العامة للمنظمة.

كما قدم مهاجر مقترحات لتوسيع التعاون في مجالات مثل التجارة والتسهيلات الجمركية والمنتجات الزراعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والسياحة الصحية وتسهيل تأشيرات السياحة والتجارة، حيث حظيت بالاهتمام واخذت بنظر الاعتبار من قبل الأمين العام لمنظمة "دي 8".

*التأكيد على الدور البناء لإيران في مجموعة الدول الثماني النامية

وفي هذا اللقاء، أشار الأمين العام لمجموعة الدول الاسلامية الثماني النامية إسحاق عبد القادر إمام، أثناء تقديمه تقريراً عن أحدث برامج المنظمة، إلى اجتماع قادة المجموعة في مصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي ومتابعة الاتفاقيات المبرمة.

واذ أشاد بدور إيران البناء في تعزيز أهداف هذه المنظمة، أضاف: "كانت إيران دائماً عضواً فعالاً في منظمة الدول الإسلامية النامية الثماني وتستضيف مؤسستين نشطتين تابعتين للمجموعة، بما في ذلك شبكة نقل العلوم والتكنولوجيا والجامعة الدولية التابعة للمنظمة في همدان".

كما قدم توضيحات حول بعض الأنشطة ذات الأولوية لمنظمة الدول الإسلامية النامية الثماني، وكذلك اجتماعاتها المقبلة، بما في ذلك اجتماعان لوزراء الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنظمة بطهران، واجتماع لوزراء السياحة في مصر، واجتماع لوزراء الصحة في مصر ايضا، وبعض الاجتماعات الأخرى.

وقد أنشأت ثماني دول إسلامية نامية، هي إيران وتركيا وباكستان ومصر ونيجيريا وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا، مجموعة الدول الثماني النامية منذ أكثر من عقدين من الزمن، وفي القمة الأخيرة لرؤساء الدول في القاهرة، تم قبول جمهورية أذربيجان كعضو تاسع فيها.

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