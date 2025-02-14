مساعدة وزير خارجية فيتنام: نجاحات ايران جديرة بالاشادة

وأقيمت، مساء الخميس، في هانوي ، مراسم إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، بحضور مساعدة وزير الخارجية الفيتنامي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نغوين مينه هانغ، كضيف خاص، وأمين الحزب الشيوعي لمقاطعة لاي تشاو، ووفد من كمبوديا، وعدد من المسؤولين من الوزارات والمؤسسات الفيتنامية الأخرى، ومجموعة من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وعدد من المواطنين المقيمين في فيتنام.

وفي كلمة ألقتها خلال الحفل، قالت مساعدة وزير الخارجية الفيتنامي: "إنه لشرف عظيم أن نحتفل باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع أصدقائنا الإيرانيين في هذه الليلة".

وأضافت: "نيابة عن حكومة وشعب فيتنام، أتقدم بأصدق التهاني لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأتمنى التوفيق لقادة وحكومة وشعب إيران".

وأشادت بثقافة ايران الغنية وحضارتها العريقة، وقالت: "نظراً للقدرات الهائلة التي تتمتع بها إيران وشعبها الذكي ، نحن على ثقة من أن الأصدقاء الإيرانيين سيواصلون كتابة فصول رائعة من تاريخهم المجيد".

وفي إشارتها إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، قالت: "في عام 2024، شهدنا تفاعلات دبلوماسية مهمة بين البلدين، بما في ذلك الاجتماع الثامن للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية إيران وفيتنام في طهران".

وتابعت: "تشرفت برئاسة الوفد الفيتنامي في هذه الرحلة التي كانت تجربة رائعة بالنسبة لي؛ لقد ترك جمال العاصمة الإيرانية، وكرم الضيافة من جانب شعب ايران، والنهج المهني لوزارة الخارجية الإيرانية في عقد هذا الاجتماع، انطباعا عميقا لدي".

وأكدت: "أن هذه المشاورات السياسية أسفرت عن نتائج إيجابية وفعالة وساعدت على تعزيز الثقة المتبادلة وتعميق الصداقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين".

وفي إشارة إلى النمو المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قالت مساعدة وزير الخارجية الفيتنامي: "إن المنتجات الإيرانية مثل السجاد اليدوي والتمر والفستق تحظى باهتمام متزايد في السوق الفيتنامية. وفي الوقت نفسه، أصبحت إيران سوقًا مهمًا لصادرات المنتجات الحلال الفيتنامية، وهذا الاتجاه يتماشى مع سياسات الحكومة الفيتنامية لتطوير صناعة الحلال بحلول عام 2030".

وأعلنت أيضا عن المشاركة الفعالة لشركات البلدين في المعارض التجارية والصناعية الدولية، مؤكدة أن هذه التفاعلات ستساهم في مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي.

وأضافت: "إن عام 2025 سيوفر أيضًا فرصًا جديدة للتعاون الأوسع في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة والدبلوماسية والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة والتعليم والثقافة".

وأكدت: أن فيتنام ملتزمة بتهيئة الظروف المواتية للتنمية المستدامة للصداقة والتعاون الثنائي، بحيث يعود هذا التعاون بالنفع على شعبي البلدين ويساهم في السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

وفي هذا الحفل، قدم الطلاب الفيتناميون الذين يدرسون اللغة الفارسية اناشيد إيرانية، كما أقيم على هامش الحفل معرض للحرف اليدوية والصور للمعالم الطبيعية والسياحية والمنمنمات.

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