تتويج ايران ببطولة آسيا لرياضة السافات

وفي هذه البطولة التي تضمنت مختلف الفئات العمرية للرجال والسيدات توج منتخب إيران الوطني للرجال بلقب البطولة لفئة المتقدمين بحصوله على 14 ميدالية؛ 8 ذهبية و4 فضية و 2 برونزية.

وشاركت ايران بفريق يضم 8 رياضيين، في منافسات الفئة العمرية للمتقدمين فقط.

وفيما يلي النتائج:

تحت 56 کغم: محمد مهدي رمضان زاده - ميدالية فضیة

وزن 60 كغم: صالح ياري – ميداليتان ذهبيتان

وزن 65 كغم: حمزة مراديان – ميداليتان ذهبيتان

وزن 70 كغم: علي محمد نيا – ميداليتان فضيتان

وزن 75 كغم: أمير عباس ستاري - ميدالية برونزية

وزن 80 كغم: محمد سبحان مكرمي – ميدالية ذهبية وميدالية برونزية

تحت 85 كغم: سيد أمين رفيعي بور – ميدالية ذهبية وميدالية فضية

فوق 85 كغم: كيوان زرقاني - ميداليتان ذهبيتان

انتهى ** 2342