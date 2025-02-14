١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85750482
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تتويج ايران ببطولة آسيا لرياضة السافات

١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٤١ ص
رمز الخبر: 85750482
تتويج ايران ببطولة آسيا لرياضة السافات

طهران / 14 شباط/فبراير/ارنا- أحرز المنتخب الوطني الايراني للرجال بطولة آسيا للرياضة السافات (الملاكمة الفرنسية) لفئة المتقدمين التي جرت في الهند.

وفي هذه البطولة التي تضمنت مختلف الفئات العمرية للرجال والسيدات توج منتخب إيران الوطني للرجال بلقب البطولة لفئة المتقدمين بحصوله على 14 ميدالية؛ 8 ذهبية و4 فضية و 2 برونزية.

وشاركت ايران بفريق يضم 8 رياضيين، في منافسات الفئة العمرية للمتقدمين فقط.

وفيما يلي النتائج: 

تحت 56 کغم: محمد مهدي رمضان زاده - ميدالية فضیة 

وزن 60 كغم: صالح ياري – ميداليتان ذهبيتان

وزن 65 كغم: حمزة مراديان – ميداليتان ذهبيتان

وزن 70 كغم: علي محمد نيا – ميداليتان فضيتان

وزن 75 كغم: أمير عباس ستاري - ميدالية برونزية 

وزن 80 كغم: محمد سبحان مكرمي – ميدالية ذهبية وميدالية برونزية

تحت 85 كغم: سيد أمين رفيعي بور – ميدالية ذهبية وميدالية فضية

فوق 85 كغم: كيوان زرقاني - ميداليتان ذهبيتان

انتهى ** 2342

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