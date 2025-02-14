تتويج ايران ببطولة آسيا لرياضة السافات

وفي هذه البطولة التي تضمنت مختلف الفئات العمرية للرجال والسيدات توج منتخب إيران الوطني للرجال بلقب البطولة لفئة المتقدمين بحصوله على 14 ميدالية؛ 8 ذهبية و4 فضية و 2 برونزية.
وشاركت ايران بفريق يضم 8 رياضيين، في منافسات الفئة العمرية للمتقدمين فقط.
وفيما يلي النتائج:
تحت 56 کغم: محمد مهدي رمضان زاده - ميدالية فضیة
وزن 60 كغم: صالح ياري – ميداليتان ذهبيتان
وزن 65 كغم: حمزة مراديان – ميداليتان ذهبيتان
وزن 70 كغم: علي محمد نيا – ميداليتان فضيتان
وزن 75 كغم: أمير عباس ستاري - ميدالية برونزية
وزن 80 كغم: محمد سبحان مكرمي – ميدالية ذهبية وميدالية برونزية
تحت 85 كغم: سيد أمين رفيعي بور – ميدالية ذهبية وميدالية فضية
فوق 85 كغم: كيوان زرقاني - ميداليتان ذهبيتان
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