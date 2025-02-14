كأس شباب آسيا تحت 20 عاما: إيران تستهل المشوار بالفوز على اندونيسيا 3-0

وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة شينزن ، سجل أهداف الفوز لصالح المنتخب الإيراني كل من حسام نفري (5) واسماعيل قلي زاده (63) ومبين دهقان (70) .

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً، فوز أوزبكستان على اليمن 1-0 .

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، في حين بقي رصيد اليمن وإندونيسيا خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث يلتقي اليمن مع إيران، وإندونيسيا مع أوزبكستان.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.

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