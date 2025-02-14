١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١٩ ص
رمز الخبر: 85750614
T T
٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

رئيس مجلس النواب اللبناني: إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية

١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١٩ ص
رمز الخبر: 85750614
رئيس مجلس النواب اللبناني: إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية

طهران/ 14 شباط/فبراير/ارنا- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الأميركيين أبلغوه بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من القرى التي لا يزال يحتلها في 18 شباط، لكنه سيبقى في خمس نقاط، مشددًا على أنه أبلغهم، باسمه وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الرفض المطلق لهذا الأمر.

وشدد بري، في دردشة مع الإعلاميين، على أنه رفض الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، معتبرًا أن من مسؤولية الأميركيين فرض تنفيذ الانسحاب الكامل، وإلا فسيكونون قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة اللبنانية.

وأضاف بري: “إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية”، مشيرًا إلى أن الجيش يقوم بواجبه كاملًا في جنوب الليطاني، أما فيما يخص شمال الليطاني، فإن هذا الأمر يعود إلى اللبنانيين وإلى طاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية شاملة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن “حزب الله يلتزم بشكل كامل، ولكن استمرار الاحتلال يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة والعدوان داخل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر مرفوض تمامًا”.

إنتهى**

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

تعليقك

You are replying to: .