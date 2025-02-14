السفير الإسباني لدى إيران: أقدم الثقافة الإيرانية لشعب بلدي

وکان السفير الاسباني في طهران "أنطونيو سانشيز بينيديتو غاسبار"أحد ضيوف أداء عازف الجيتار الفلامنكو دانيال كاساريس في الجزء الدولي من مهرجان فجرالدولي للموسيقی.

وقال سفير إسبانيا في إيران عن معرفته بكاساريس: لقد عرفته منذ أن كان مراهقًا وفاز بجائزته الأولى عندما كان عمره 16 عامًا وأنا على دراية بأغانيه المنفردة.

وتابع "غاسبار" عن أداء كاساريس في مهرجان فجر الدولي للموسيقی في دورته الـ40: إن العزف المنفرد على جيتار الفلامنكو من أصعب العروض في الموسيقى الإسبانية، ويجب أن يكون العازف ماهرًا جدًا حتى يتمكن من العزف المنفرد بهذه المهارة. من خلال معرفتي بموسيقى بلدي، أستطيع أن أقول إن أداء كاساريس كان ممتازًا وأريد أن أهنئ مسؤولي مهرجان الفجر وأنا سعيد جدًا بدعوته.

وذكر: دانيال ممثل جيد لموسيقى الفلامنكو الإسبانية وآمل ألا تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يأتي فيها إلى إيران. ومن المؤسف أنه يغادر إيران. وإذا بقي لفترة أطول، فمن المؤكد أنه سيستمتع بالضيافة الإيرانية الشهيرة.

و قال السفير الإسباني في إيران بعد لقاء قصير مع كاساريس: على الرغم من أنني أعرف كاساريس منذ سنوات عديدة، إلا أنني لم أقابله من قبل وأنا سعيد لأن هذا اللقاء تم في أجواء فنية في إيران. كنت أتمنى أن يبقى دانيال لفترة أطول قليلاً للتعرف على الأجواء الثقافية والفنية في إيران.

وأضاف غاسبار عن مهرجان فجر الدولي للموسيقی: كان هذا المهرجان جيدًا جدًا ورأيت أن الكثير من الناس استمتعوا بأداء عازف الجيتار الشهير في بلدي وحتى بعضهم تحدث باللغة الإسبانية. لم أكن أتوقع أن يكون الاعتراف بالموسيقى الإسبانية في إيران بهذه الدرجة من الارتفاع.

وقال: يمكن للموسيقى أن تكون فعالة في التبادل الثقافي بين البلدين وتقريب الثقافات المختلفة من بعضها البعض. لقد حضرت عرض كاساريس مع عائلتي وشاهدت العديد من العائلات الإيرانية حاضرة معًا في القاعة وكان ذلك جذابًا للغاية بالنسبة لي. حتى أنني رأيت العديد من الشباب الذين كانوا عاطفيين للغاية.

وذكر السفير الإسباني في إيران: لغة الموسيقى لا تحتاج إلى كلمات ويمكن للموسيقي والجمهور، على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، أن يفهموا بعضهم البعض من خلال الموسيقى والفن بشكل عام.

قال غاسبار عن معرفته بالموسيقى والموسيقيين الإيرانيين: أعرف القليل عن كل جزء. لأن إيران بلد شاسع ومتنوع للغاية وله تقاليد قوية ومستقلة في جميع أجزائه وما زلت أكتشف ذلك. آمل أن أتمكن خلال هذه السنوات التي قضيتها ضيفًا عليكم، من المساهمة في تقديم هذه الثقافة الغنية إلى بلدي.

أحيا دانيال كاساريس، عازف الجيتار الفلامنكو من إسبانيا، حفلاً في الليلة الثانية مهرجان فجر الدولي للموسيقی في دورته الـ40في القسم الدولي بقاعة رودكي.

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