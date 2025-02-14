الموسيقى الإيرانية تعانق الموسیقی الهندية في طهران

وتم تقديم هذا البرنامج بحضور فرقتي "هلو بابا" بقيادة وحيد آیریان من إيران و" صوت الأرض"(آوای زمین) من الهند وقدم مزيجًا من الموسيقى الصوفية من البلدين.

و بدأ الحفل بتعريف وتقدير الفنانين الحاضرين. وقد اتسمت المقطوعات الموسيقية بأجواء صوفية وتمحورت موضوعاتها حول الحب والتصوف.

وبالإضافة إلى الجانب السمعي، ركز العرض أيضًا على الجانب الحسي والإنساني. وكان تصميم المسرح والإضاءة والتنسيق بين الموسيقيين يهدف جميعها إلى خلق جو متناغم ومثير للإعجاب.

ومن بين القصائد التي استخدمت في هذا العرض، يمكننا أن نذكر قصيدة شهيرة لدهلوي، والتي تم أداؤها في أجواء صوفية ومليئة بالعاطفة الروحية.

كما تم تقديم المقطوعة الشهيرة "مست قلندر" التي تشير إلى الإخلاص والاحترام للامام علي (ع).هذه المقطوعة، التي لها مكانة خاصة في تقاليد الموسيقى الصوفية، أعطت مزاجًا خاصًا للأداء وأثارت إحساسًا جماعيًا لدى الجمهور.

وأظهرت هذه الاختيارات التكامل الموسيقي والثقافي بين البلدين، حيث امتزجت العناصر الصوفية المشتركة في الموسيقى الإيرانية والهندية بطريقة أغرقت الجمهور في جو من التأمل والنشوة.

واستمر هذا الحفل لمدة ساعتين، لكن أجواء الأداء النشطة والمثيرة للإعجاب كانت بحيث لم يشعر أي من الحاضرين بالتعب. كما ان التنسيق الدقيق بين الموسيقيين وتنوع المقطوعات الموسيقية وأدائهم العاطفي خلق لحظات لا تنسى للجمهور وترك ليلة لا تنسى في قاعة وحدت.

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