منظمة الطيران المدني تبحث عن حل مشكلة التصريح لرحلات إيران ولبنان

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية يوم الجمعة: إثر ما أعلنته منظمة الطيران المدني اللبنانية بشأن "الزيادة المؤقتة في إجراءات الامنیة في المطار حتى 18 فبراير 2025"، ألغى مديرو مطار بيروت ومنظمة الطيران المدني اللبنانية تصريح الطيران لشركة طيران ماهان امس الخميس 13 و الیوم الجمعة 14 شباط/فبرایر 2025.

كما أبلغت السلطات المعنية أنه تم أيضًا إلغاء رخصة طيران الخطوط الجوية الإيرانية، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 18 شباط/فبرایر2025.

وتؤكد سلطات الطيران اللبنانية أنه لم يتم إلغاء تصريح الرحلات الجوية الإيرانية وتخضع هذه الرحلات مؤقتًا فقط لإعادة الجدولة بعد 18 فبراير 2025.

وبعد هذا القرار المفاجئ، تاه المسافرون الذين كانوا يخططون منذ فترة طويلة للسفر إلى لبنان وشراء التذاكر، في مطار الإمام الخميني وبتحرك شركة طيران ماهان ومسؤولي مطار الإمام الخميني في الوقت المناسب، تم نقل الركاب اللبنانيين إلى الفندق.

منذ إعلان هذا القرار من قبل منظمة الطيران المدني في لبنان ومطار بيروت، ظلت منظمة الطيران المدني الإيرانية تتابع الموضوع بشكل مستمر لحل مشكلة السماح بالرحلات الجوية بين إيران ولبنان وأيضا لحل مشاكل ركاب هذه الرحلات.

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