١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85750871
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أبو عبيدة: "كتائب القسام" قررت الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين

١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٥ م
رمز الخبر: 85750871
أبو عبيدة: "كتائب القسام" قررت الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين

طهران/ 14 شباط/فبراير/ارنا- أكد الناطق باسم كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" "أبو عبيدة"، الإفراج يوم غد السبت، عن ثلاثة أسرى إسرائيليين.

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- ساشا الكسندر تروبنوف

2- ساغي ديكل حن

3- يائيرهورن

وكان المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، قد أعلن الإثنين الماضي، تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الذين كان من المقرر الإفراج عنهم اليوم، بعد انتهاكات جيش الاحتلال الاشرائیلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر حسابه على "تلغرام"، إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

وجاء قرار "القسام" بالإفراج عن الأسرى الثلاثة اليوم، بعد رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة بإدخال البيوت المتنقلة والخيم والمعدات الثقيلة وغيرها إلى قطاع غزة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

انتهی**1426

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