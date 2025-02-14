أبو عبيدة: "كتائب القسام" قررت الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- ساشا الكسندر تروبنوف

2- ساغي ديكل حن

3- يائيرهورن

وكان المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، قد أعلن الإثنين الماضي، تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الذين كان من المقرر الإفراج عنهم اليوم، بعد انتهاكات جيش الاحتلال الاشرائیلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر حسابه على "تلغرام"، إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

وجاء قرار "القسام" بالإفراج عن الأسرى الثلاثة اليوم، بعد رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة بإدخال البيوت المتنقلة والخيم والمعدات الثقيلة وغيرها إلى قطاع غزة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

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