وقفة بعمان دعما لموقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

وبهدف دعم الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، أقيمت الوقفة أمام "المسجد الحسيني" وسط عمان، بدعوة من تيار الوحدة الوطنية (تشكل شبابي تأسس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "الشعب الأردني خلف لاءات الملك.. هي ثوابت لا بديل عنها.. كلا على القدس.. لا للوطن البديل..لا للتوطين".

وفي ولايته الأولى وتحديدا في 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما عرفت بـ"صفقة القرن" وكان يهدف من ورائها إقامة وطن بديل للفلسطينيين بالأردن وإنهاء فكرة حل الدولتين على حساب المملكة وتحقيقا لإقامة ما يسمى بـ "دولة إسرائيل الواحدة" أو "الكبرى"، كما يسمونها.

وعقب ذلك، قال ملك الأردن عبد الله الثاني: "أنا كهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟! مستحيل.. خط أحمر.. كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين".

كما رفعوا لافتة كتب عليها: "هويتنا الأردنية هوية راسخة ضاربة في الجذور، لا مساومة ولا تفاوض عليها".

والثلاثاء، التقى عاهل الأردن مع ترامب في البيت الأبيض، وأكد له رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما نشره الملك عبد الله، عبر منصة "إكس" عقب اللقاء.

وأضاف: "أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره وحمايته بالنسبة لي فوق كل اعتبار".

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من غزة.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

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