وزير التراث الثقافي الايراني يؤكد على ضرورة إعداد وثيقة شاملة للسياحة الصحية

وزار صالحي أميري، اليوم الجمعة ، في اليوم الختامي لمعرض طهران الدولي الثامن عشر للسياحة والصناعات ذات الصلة، مختلف قاعات واجنحة المعرض وتحدث مع الناشطين في مجال السياحة واطلع على الإمكانات والإنجازات المعروضة.

وفي الزيارة، تفقد الوزير صالحي اميري أجنحة المناطق الحرة في كيش وقشم وارس وأروند وأنزالي وماكو، وفي لقاء مع المدراء التنفيذيين لهذه المناطق، أكد على ضرورة تعزيز التفاعل والتعاون السياحي.

وزار صالحي اميري جناح السياحة الريفية المقام في المعرض ومن اهمها قرية سهيلي (واحدة من أكثر القرى السياحية روادا في جزيرة قشم والتي تضم 47 موقعا سياحيا بيئيا)، وبحث مع رئيس قسم المنتجات السياحية ضرورة الاستفادة من الطاقات المحلية والريفية في البلاد.

وكان استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي في مجال السياحة من بين أقسام المعرض هذا العام التي زارها وزير التراث الثقافي.

وزار وزير التراث الثقافي أجنحة جامعات العلوم الطبية بما في ذلك جامعة طهران ، وجامعة "الشهيد بهشتي" في أصفهان، وجامعة "جندي شابور" في أهواز، واطلع على الإمكانيات المقدمة في مجال السياحة الصحية.

واعتبر أنه من الضروري إعداد وثيقة شاملة للسياحة الصحية لتعزيز القدرات وإدخالها واستقطاب مليوني سائح صحي بهدف تحقيق 6 مليارات دولار من الإيرادات في هذا المجال.

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