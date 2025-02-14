١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85751088
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87 عملاً مقاوماً بالضفة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في أسبوع

١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٠ م
رمز الخبر: 85751088
87 عملاً مقاوماً بالضفة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في أسبوع

طهران / 14 شباط/فبراير/ارنا- تواصل فصائل المقاومة عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير/كانون ثاني الماضي، على شمال الضفة الغربية.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي”، في تقريره الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه رصد 87 عملاً مقاوماً خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار، وعملية تفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 43 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح المركز أن أعمال المقاومة تضمنت 22 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، و16 عملية تفجير عبوات ناسفة، وصد اعتداءين للمستوطنين، والإضرار بمركبة للمستوطنين.

ولفت “معطي”، إلى أن أعمال المقاومة الشعبية شملت أيضا اندلاع مواجهات في 43 نقطة متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب خروج 3 مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره الوحشية.

يشار إلى أن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية يتزامن مع عدوان واسع ينفذه جيش الاحتلال في مناطق شمال الضفة، وبدأه في جنين قبل 25 يوما.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.

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