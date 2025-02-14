الاحتلال يعزز وجوده العسكري بطولكرم ويواصل التهجير والتدمير

وأفادت "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت دوريات مشاة في شوارع وأحياء المدينة، وتركز انتشارها في الحي الشمالي، خاصة عند دواري شويكة واليونس، حيث قامت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات الركاب، إضافة إلى تفتيش المواطنين وممتلكاتهم.

وتسبب الاحتلال في دمار واسع بممتلكات المواطنين، خصوصًا في الحي الشرقي، حيث استولت قواته على منازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية في شارع المقاطعة. كما دمرت البنية التحتية في المنطقة، واستولت على مبانٍ أخرى عند مفرق أبو صفية بعد إخلاء سكانها بالقوة.

ويواصل الاحتلال فرض حصار خانق على مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط عمليات دهم للمنازل وتخريبها وإطلاق كثيف للرصاص الحي. كما ألحق دمارًا كبيرًا بالبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات بالكامل عن المخيمين.

في سياق متصل، تستمر عمليات تهجير السكان من مخيم نور شمس، حيث أجبر الاحتلال مئات العائلات على النزوح قسرًا، ليلتحقوا بآلاف المهجرين من مخيم طولكرم خلال الأيام الماضية. كما منعت قوات الاحتلال العائلات من العودة إلى منازلها حتى إشعار آخر، تحت تهديد الخطر على حياتهم.

بالتوازي مع ذلك، يواصل الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لطولكرم، لليوم السابع على التوالي، مما أدى إلى عزل المدينة عن القرى والبلدات المجاورة وباقي محافظات الضفة الغربية.

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