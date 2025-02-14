١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85751100
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بقائي يستهجن المعاملة غير اللائقة والمهينة للمهاجرين من ضمنهم إيرانيين من قبل السلطات الاميركية

١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٦ ص
رمز الخبر: 85751100
بقائي يستهجن المعاملة غير اللائقة والمهينة للمهاجرين من ضمنهم إيرانيين من قبل السلطات الاميركية

طهران / 15 شباط/فبراير/ارنا- استهجن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ، المعاملة غير اللائقة والمهينة للمهاجرين، بما في ذلك بعض الرعايا الإيرانيين، من قبل السلطات الأميركية ووصفها بأنها غير مبررة وتتعارض مع معايير حقوق الإنسان.

وأشار بقائي في تصريح له فجر اليوم السبت إلى أهمية مراعاة المعايير الدولية بشأن معاملة المهاجرين، واعتبر المعاملة القاسية واللاإنسانية للمواطنين الإيرانيين بانها غير مقبولة، وأكد أن وزارة الخارجية، بناءً على واجباتها القانونية، لن تدخر أي جهد لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين، وبناءً على ذلك، صدرت التعليمات المناسبة إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية الأخرى في أميركا الجنوبية لتقديم أي مساعدة ممكنة للمواطنين المبعدين من الولايات المتحدة.

وأضاف: "إيران هي وطن كل الإيرانيين، ويمكن لمواطنينا العودة إلى وطنهم والسفر بحرية".

وقال بقائي: إن وزارة الخارجية مستعدة لتسهيل هذا الأمر والمساعدة في حل أي مشاكل بهذا الخصوص.

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