حازم قاسم: الاحتلال يواصل سياسة المماطلة كعادته وأجبرناه على تنفيذ ما هو مطلوب منه

وأضاف قاسم في تصريح له الجمعة: "الوسطاء في قطر ومصر يتواصلون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ البروتوكول الإنساني"، وأوضح "مطالبنا واضحة وتتمثل في تنفيذ الاحتلال للاتفاق، وتلقينا ضمانات جديدة لتحقيق ذلك".

وفيما أشار إلى أن "عمليات تسليم الأسرى تمّت بسلاسة واضحة وشكل حضاري يعكس الثقافة الفلسطينية وتعاليم ديننا"، قال قاسم: "تسليم الدفعة الجديدة من الأسرى الصهاينة ستتم بطريقة لائقة وعلى الهواء مباشرة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أنه سيتمّ الإفراج السبت، عن 3 أسرى صهاينة وهم: ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل تشين، ويائير هورن، وذلك في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وفي المقابل، أعلن مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، أنّ قوات الاحتلال ستفرج السبت عن 36 أسيرًا فلسطينيًا من المحكومين بالمؤبد، و333 أسيرًا من غزة جرى اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

انتهى ** 2342