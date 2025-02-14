4 شهداء في نابلس وطولكرم برصاص قوات الاحتلال

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب عادل أحمد عادل بشكار (19 عامًا)، بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر قرب مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس.

وأوضحت مصادر طبية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي، مما أسفر عن إصابة بشكار إصابة حرجة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وفي طولكرم، أكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية استشهاد جهاد محمود حسن مشارقة (40 عامًا)، ومحمد غسان أبو عابد من مخيم نور شمس، وخالد مصطفى شريف عامر (23 عامًا) من بلدة علار شمال طولكرم، بعد إصابتهم برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس يوم الأربعاء الماضي، حيث تم احتجاز جثامينهم.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانا شاملا في محافظات شمال الضفة الغربية منذ تاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، طال مدينة جنين ومخيمها والقرى والبلدات المحيطة بهما، قبل أن يتوسع إلى مدينة طولكرم ومخيميها، ومن ثم إلى بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

وافادت "فلسطين اليوم" انه ما زال العدوان على جنين وطولكرم ومخيماتهما مستمرا حتى الآن.

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