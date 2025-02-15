36 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وقال مركز “مُعطى” في بيان صحفي مساء الجمعة، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وأسفرت عن وقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

وتنوعت عمليات المقاومة ما بين اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، واندلاع مواجهات وإلقاء عبوات ناسفة وحجارة، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وفي التفاصيل، تواصلت الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتم تفجير عدد من العبوات الناسفة.

كما تواصلت الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، وتم تفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عرابة.

وأصيب جندي بالحجارة خلال المواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية، ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس وتم تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال، وأصيب جندي بالحجارة خلال المواجهات في بلدة أودلا في نابلس.

ولحقت إضرار بمركبات المستوطنين في بلدة مادما جنوب نابلس وبلدة تقوع في بيت لحم.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم نور شمس بطولكرم، ومدينة نابلس ومخيم عسكر وبيتا وسبسطية وقصرة وأودلا، وبير زيت برام الله، وعزون وكفر قدوم شرق قلقيلية، وتقوع والمنية ببيت لحم، ومخيم العروب بالخليل.

وتصدى شبان للمستوطنين في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، وأودلا جنوب نابلس.

وفي تقريره الأسبوعي، رصد مركز “مُعطى” الجمعة، 87 عملاً مقاوماً خلال الأسبوع الماضي.

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