ممثل الخارجية الايرانية في الشان السوري: تلقينا رسائل من دمشق

وأضاف رؤوف شيباني الذي سافر إلى موسكو بغرض إجراء محادثات مع المسؤولين الروس، مساء الجمعة: "إن نظرتنا إلى التطورات في سوريا واستعادة العلاقات مع دمشق هي نظرة استشرافية نحو المستقبل".

وأكد: "نحن نتابع التطورات في سوريا بتأنٍ وسنتخذ قراراتنا في الوقت المناسب".

وأكد الممثل الخاص لوزير الخارجية في الشان السوري أن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات في دمشق واضحة، وقال: "نظراً للمكانة الخاصة التي تتمتع بها سوريا في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعتقد أن مستقبلها ومصيرها يجب أن يحدده شعب هذا البلد، ويجب ان تشارك جميع التيارات السياسية في هذا البلد في هذا الأمر".

وأكد: "إن استقرار سوريا وسلامها يشكلان أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها".

وقال رؤوف شيباني: "خلال زيارتي إلى موسكو، أجريت محادثات مع ممثل الرئيس الروسي للشؤون السورية ونائب وزير الخارجية، ناقشنا خلالها التطورات في دمشق".

وتابع: "هذه الزيارة تأتي في إطار الجولات الإقليمية والمشاورات المستمرة مع الدول المؤثرة في التطورات في سوريا".

وأشار رؤوف شيباني إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية تتشاركان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في الشؤون السورية، وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على مواصلة المشاورات المكثفة".

وأضاف: "في محادثات الجمعة مع الجانب الروسي، أكدنا بشكل مشترك على ضرورة المشاركة الشاملة للشعب السوري والجهات الفاعلة المحلية في صنع القرار في البلاد في إطار الحوارات الوطنية ووفقا لما يحدده القرار الأممي 2254. طهران وموسكو تؤكدان على ضرورة مشاركة كافة التيارات السياسية في تحديد مستقبل سوريا".

وقد التقى الممثل الخاص لوزير الخارجية للشؤون السورية الايراني محمد رضا رؤوف شيباني، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، الكسندر لافرنتيف، وكذلك نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وبحث شيباني مع لافرنتيف وبوغدانوف في هذا اللقاء الذي جرى الجمعة، آخر التطورات في منطقة غرب آسيا، وخاصة في سوريا.

وأكد الطرفان احترامهما والتزامهما الثابت بوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وشددا على أهمية الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الاستقرار في هذا البلد وفق المبدأ المذكور.

كما جدد الجانبان اعتقادهما بأن القضايا الداخلية في سوريا ينبغي حلها من قبل الأطراف السورية من خلال الحوار الشامل وبمشاركة كل الاطياف السياسية والعرقية والدينية.

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