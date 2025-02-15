النائب الأول لرئيس مجلس الشورى: ارنا وسيلة إعلامية دولية وتاريخية مهمة

وفي مقابلة مع ارنا بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس هذه الوكالة، صرح النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي "حميد رضا حاجي بابائي"،اليوم السبت، بأن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية تلعب دورا في ايران منذ 90 عاما وهي مؤثرة ولها متابعين في جميع الشبكات الدولية.

واشار الى انه من المتوقع من وكالة الأنباء هذه،ان تقوم بتعزيز "إيران الموحدة" على المستويين الوطني والدولي وإقامة تواصل عميق بين المسؤولين والشعب، واطلاع المتابعين بالاخبار والمستجدات والانجازات المهمة وإعطاء النقد البناء والإشارة إلى نقاط الضعف أو العجز.

واعتبر حاجي بابائي ان اهم مهمة لوكالة الأنباء إرنا، هي خلق الأمل وبث الحيوية والبهجة في نفوس ابناء الوطن عبر نشرها نقاط قوة الوطن واقتداره.

نبذة تاريخية عن وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء ( إرنا)

تأسست وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عام 1934، تحت اسم "وكالة أنباء بارس" التابعة لوزارة الخارجية كأول مركز لجمع الأخبار في إيران.

وبدأت إرنا في السنوات الأولى من تأسيسها، التعاون مع وكالات الأنباء الكبرى مثل وكالة الأنباء الفرنسية وأسوشيتدبرس ورويترز ووکالة أنباء الأناضول التركية، إذ أن هذا التعاون مستمر ومع المزيد من وسائل الإعلام في المنطقة والعالم بعد مضي ثمانية عقود.

وفي السنوات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية (سنة 1981) وبقرار من مجلس الشورى الإسلامي، غيرت وكالة أنباء بارس اسمها إلى وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية بالاسم المختصر "إرنا" لتبدأ فصلاً جديداً في نشاطات هذه المؤسسة الإعلامية.

إرنا هي وسيلة الإعلام الوحيدة في البلاد التي تنشر أخبارها من إيران والعالم بـ 13 لغة في العالم؛ بما في ذلك الإنكليزيةـ العربية ،الفرنسية ،الروسية ،التركية ،الإسبانية ،الأردية، الباشتو والصينية.كما انها متوفرة للجمهور في جميع أنحاء العالم، وتتمتع بحضور نشط باللغات الفارسية والأجنبية في الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى التغطية الشاملة والكاملة للأخبار في جميع أنحاء ايران من خلال 31 مركزا في المحافظات و23 مكتبا في الاقضية،فان وكالة ارنا اليوم تنشط ايضا في مجال جمع ونشر الأخبار وإعلام الإيرانيين وشعوب العالم عبر مكاتب إخبارية في مختلف دول العالم، من الشرق الأوسط إلى أجزاء أخرى من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا .

الشعار

إن شعار وکالة الجمهوریة الإسلامیة للانباء هو تركيبة من صورة الکعبة المشرفة مع شريط التلكس الإخباري لإظهار العمل الإعلامي المتسم بالحقيقة والطابع الديني.

مدراء ارنا

يرأس حاليا هذا الوكالة ، المدير العام "حسين جابري أنصاري"، وكان قبله في حكومة الشهيد اية الله رئيسي المدير العام "علي نادري" .كما تولى هذا المنصب سابقا ( من الاجدد الى الاقدم) كل من محمد رصا نوروزبور، ضيا هاشمي،محمد خدادي،مجيد اميدي شهركي،علي اكبر جوان فكر،محمد جعفر بهداد،جلال فياض،احمد خادم الملا، عبد الله ناصري طاهري، فريدون وردي نجاد،حسين نصيري،كمال خرازي، محمد رضا شريف.

انتهى**ر.م

نایب رییس اول مجلس: ایرنا رسانه‌ای مهم، بین‌المللی و تاریخی است

همدان- ایرنا- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با تبریک ۹۰ سالگی ایرنا به خبرنگاران و کارکنان این رسانه، گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) رسانه‌ای مهم، بین‌المللی و تاریخی در کشور است.

حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه در گفت وگو باخبرنگار ایرنا با گرامیداشت ۹۰ سالگی این خبرگزاری اظهار کرد: ایرنا ۹۰ سال در کشورمان نقش آفرینی می کند و در تمامی شبکه های بین المللی تاثیرگذار و بیننده دارد.

وی اضافه کرد: انتظار ما از این خبرگزاری مطرح کردن "ایران یکپارچه" در سطوح ملی و فراملی است و بین مسوولان و مردم ارتباط عمیق برقرار کند.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر تقویت رویکرد جهاد تبیین در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بیان کرد: ایرنا مردم را در جریان کارها مهم و بزرگی که در کشور انجام می گیرد و قابل قیاس با ۴۶ سال گذشته نیست، قرار بدهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایرنا در کنار برجسته سازی کارهای بزرگ انجام شده در کشور، نقدهای سازنده هم داشته باشد و در جاهایی که کسری یا ضعف وجود دارد را تذکر بدهد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق آموزش و پرورش، مهم ترین رسالت خبرگزاری ایرنا را امیدآفرینی در مردم دانست و گفت: نقاط قوت کشور را به خوبی در بین مردم اطلاع رسانی کند و موجب امیدواری، نشاط و شادابی در بین آحاد ملت شود.

وی با قدردانی از تلاش و زحمات کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، ۹۰ سالگی این خبرگزاری را تبریک گفت.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری ایرنا یا جمهوری اسلامی در سال جاری قدم به ۹۰ سالگی گذاشت، این رسانه در سال ۱۳۱۳ با نام "آژانس خبری پارس" ذیل وزارت امور خارجه به عنوان اولین مرکز گردآوری خبر در ایران کار خود را آغاز کرد و با تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی در سال ۱۳۵۳ زیرمجموعه این وزارتخانه قرار گرفت و به سازمان خبرگزاری تبدیل شد.

در سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی (سال ۶۰) با تصمیم مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری پارس به خبرگزاری جمهوری اسلامی (Islamic Republic News Agency) با نام اختصاری "ایرنا" تغییر نام داد تا فصل نوینی در فعالیت های این بنگاه رسانه ای کلید بخورد.

ایرنا تنها رسانه ای در کشور است که اخبار خود از ایران و جهان را به ۱۳ زبان زنده دنیا از جمله انگلیسی،عربی،فرانسوی،روسی، ترکی استانبولی،اسپانیایی،اردو،پشتو و چینی تهیه و در اختیار مخاطبان در سراسر کره خاکی قرار می دهد، این رسانه همچنان حضوری فعال به زبان های فارسی و خارجی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دارد.

ایرنا که به عنوان ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی شناخته می شود امروز علاوه بر پوشش جامع و کامل اخبار در سراسر کشور از طریق ۳۱ مرکز استانی و ۲۳ دفتر شهرستانی با برخورداری از دفتر خبری در کشورهای مختلف دنیا از کشورهای خاورمیانه گرفته تا دیگر نقاط آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا به فعالیت در زمینه گردآوری و انتشار اخبار و اطلاع رسانی به ایرانیان و مردم دنیا فعالیت می کند.

محمدرضا شریف، سید کمال خرازی، حسین نصیری، فریدون وردی‌نژاد، عبدالله ناصری طاهری، احمد خادم‌المله، سیدجلال فیاضی، محمد جعفر بهداد، علی اکبر جوانفکر، مجید امیدی شهرکی، محمد خدادی، سیدضیا هاشمی، محمدرضا نوروزپور و علی نادری مدیران عامل ایرنا در چهار دهه گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده‌اند و هم اکنون در دولت چهاردهم حسین جابری انصاری پانزدهمین مدیرعامل این رسانه مشغول به خدمت است.