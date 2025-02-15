مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي: الشركات الإيرانية تتمتع بجودة عالية في مجال إصلاح الطائرات

وفي مقابلة مع ارنا، صرح مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي " ديمتري يادروف" انه وفي اطار التعاون مع منظمة الطيران المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أرسلت شركة إيرفلوت الروسية مؤخرا إحدى طائراتها إلى إيران للصيانة وقد تم ذلك.

وافاد يادروف، انه وبناء على تقييم شركة إيرفلوت، فإن جودة عمل الشركات الإيرانية في الحفاظ على شروط تأهيل الطيران كانت ممتازة ومرضية، مؤكدا على مواصلة الشركات الروسية التعاون مع الشركات الايرانية بعد هذه النتيجة المشرفة.

وفي حديثه ايضا ،تطرق مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي " ديمتري يادروف" الى اتفاقيات التعاون بين إيران وروسيا في مجال صناعة الطيران، موضحا انه تم مؤخرا التوقيع على وثيقة تعاون مع منظمة الطيران المدني الإيرانية في مجال بعض الموافقات والتراخيص اللازمة لتقديم الخدمات في مجال الحفاظ على شروط وتأهيل الطيران للطائرات الروسية من قبل شركات ايرانية.

وبالاشارة الى قدرات إيران في صناعة الطيران،نوّه يادروف بالمنتجات التي تم عرضها في معرض اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية في موسكو، مؤكدا على أن الشركات الإيرانية يمكنها القيام بالعديد من الأنشطة في روسيا بالاعتماد على هذه المنتجات وغيرها من المنتجات المماثلة في مجال صناعات الطيران والمطارات،معربا عن امله في ان يكون هناك مستقبلا مشرقا لهذه التعاونات.

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