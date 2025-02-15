سياسي باكستاني: وحدة الأمة الإسلامية هي الحل لمواجهة مؤامرة ترامب

وقال "مولانا عبد الغفور حيدري" في تصریح خاص لمراسل وكالة" إرنا" في إسلام آباد اليوم السبت: الفلسطينيون وداعموهم في العالم علی العلم بالشراكة بين ترامب ونتنياهو ولن يسمحوا أبدا بأن تحتل أمريكا الأراضي الفلسطينية التي كانت محتلة مسبقا.

وأكد أن خطة احتلال غزة ستؤدي إلی فضيحة أخرى لترامب وشريكه نتنياهو، لأن أهل غزة جعلوا قوات الاحتلال تستسلم لوقف إطلاق النار بمقاومتهم ونضالهم، وسوف یتغلبون على الأعداء في المراحل المقبلة أيضا.

وأضاف: على مسلمي العالم أن يكونوا يقظين وألا يسمحوا لقادة الاستكبار العالمي بالتفكير في احتلال البلاد الإسلامية بوعود أو تهديدات فارغة.

وقال: إن قلوبنا تنبض للشعب الفلسطيني الباسل، وشاهدنا كيف أن غزة لم تستسلم رغم العدوان الصهیوني الشديد والدموي، بل اضطر المحتلون إلى القبول بوقف إطلاق النار.

وأكد: على الحكومات الإسلامية المؤثرة في المنطقة أن تكثف جهودها لمواجهة مخططات أمريكا والكيان الصهيوني، مضیفا إننا نستطيع إيقاف مؤامرات ترامب وشركائه ضد الفلسطينيين بالتمسك بوحدة المسلمين وإجماعهم.

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