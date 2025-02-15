فرق الصليب الأحمر تصل إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين

في اليوم الـ28 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدأت الاستعدادات لعملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وانتشر أفراد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن أعلنت حركة "حماس" أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم الیوم السبت، مشيرة إلى أن "إسرائيل" تعتزم الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال سيُفرج بدوره عن 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الضفة الغربية، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته بمدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع عدوانه المستمر منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما تواصل قوات الاحتلال دهم المنازل وتخريبها وتدمير أجزاء منها، مع إطلاق كثيف للرصاص الحي تجاه كل شيء متحرك.

واستشهد فلسطيني في نابلس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الجمعة، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة.

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