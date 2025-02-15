١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85751799
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نائب رئيس الجمهورية : تطوير حقول النفط المشتركة مدرجة على اولويات الحكومة

١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥٥ م
رمز الخبر: 85751799
نائب رئيس الجمهورية : تطوير حقول النفط المشتركة مدرجة على اولويات الحكومة

طهران / 15 شباط / فبراير / إرنا - قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" : ان استخدام وتطوير حقول النفط والغاز المشتركة، مدرجة ضمن الاولويات والسياسات الستراتيجية للحكومة الايرانية، وذلك نظرا لدور هذا المشروع في زيادة المحفزات وفرص العمل داخل الصناعات النفطية للبلاد.

عارف ادلى بهذا التصريح خلال تراسه،  اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة مشروع تعزيز الضغط في حقل بارس الجنوبي للغاز (جنوب ايران)، والمتابعات والاجراءات المتخذة في هذا الخصوص.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى اهمية وضرورة تنفيذ هذا المشروع الضخم على وجه العجالة القصوى؛ بهدف تعزيز حصة البلاد من الحقل، وبالتالي زيادة العائدات المترتبة عليه.

كما نوه عارف الى ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة النفط الايرانية وصندوق التنمية الوطني، في سياق تنفيذ مشروع زيادة الضغظ لدى حقل بارس الجنوبي للغاز.

انتهى ** ح ع  

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