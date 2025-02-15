وزیر الجهاد الزراعي : إيران وكازاخستان تتطلعان الى 3 مليارات دولار في مجال التجارة المشتركة

وعقد، اليوم السبت في طهران، لقاء ثنائي بين رجال الاعمال الإيرانيين والكازاخستانيين بحضور وزير الجهاد الزراعي الإیراني غلام رضا نوري قزلجه، ووزیر التجارة الکازاخي "آرمان شاکالیف".

وفي هذا اللقاء، قال قزلجه : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كازاخستان بذلتا جهوداً مستواصلة وحثيثة في مجال التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، وبما يتماشى مع المصالح المتبادلة؛ مؤكدا في الوقت نفسه، انه "بطبيعة الحال، ونظراً للقدرات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، فإن هذا المستوى من التعاون لم يرتق الى الحد المطلوب".

وأضاف : آمل أن نتمكن من خلال تفعيل القدرات والامكانيات، نشهد المزيد من الإنجازات في سياق توسيع وتعميق التفاعلات الثنائية ومتعددة الأطراف بين البلدين.

كما أعرب وزير الجهاد الزراعي عن أمله في أن يؤدي عقد الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وإزالة المشاكل والعقبات التي تعترض هذا المسار، قائلا : ان الحضور الواسع لرجال الأعمال ورواد الأعمال في الاجتماع التجاري بين ايران وكازاخستان اليوم، والذي سيخرج بتويع وثائق تجارية مهمة بين البلدي، مؤشر على إرادة البلدين في مواصلة سير تطوير العلاقات.

وتابع : إن المفاوضات البناءة ووثائق التعاون التي وقعت خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين على مدى السنوات القليلة الماضية، وخاصة توقيع خارطة الطريق لزيادة التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار، تعکس الإرادة من جانب حكومتي إيران وكازاخستان لتنفيذ هذه الرؤية المشتركة.

بدوره، أشار وزير التجارة الكازاخستاني إلى زيادة التجارة بين البلدين بنسبة 12 بالمئة في العام الماضي، وقال : نريد علاقات أوسع مع الشركات الإيرانية الكبرى في مجال تصدير المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الفواكه والخضروات.

وأكد شاكاليف خلال الاجتماع مع وزير الجهاد الزراعي الايراني، على موقع ايران الستراتيجي باعتبارها جسرا يصل كازاخستان بمنطقة الخليج الفارسي، وقال : نستطيع إيصال منتجاتنا إلى دول الخليج الفارسي ودول الشرق الأوسط الأخرى عبر الممر الإيراني.

انتهی**2054 / ح ع **