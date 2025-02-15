١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85751845
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حماس : قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولويات الشعب والمقاومة

١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٣٧ م
رمز الخبر: 85751845
حماس : قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولويات الشعب والمقاومة

طهران / 15 شباط / فبراير / إرنا - اكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بان "قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولويات الشعب والمقاومة، ولن يكتمل النصر إلا بكسر قيدهم جميعاً".

واضافت الحركة، في بيان لها اليوم السبت، أن "وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته كفيلة بإفشال كافة المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

كما ادانت حماس، وضع الكيان الصهيوني، شعارات عنصرية على ظهور الاسرى الفلسطينيين ومعاملتهم بقسوة وعنف؛ مؤكدة بانه "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الإنسانية".

ولفتت حماس الى، أن "الإفراج عن 3 محتجزين يضع إسرائيل أمام مسؤولية الالتزام بالاتفاق والبروتوكول الإنساني، وبدء مفاوضات المرحلة الثانية دون مماطلة".

وأطلقت حركة «حماس» صباح اليوم السبت، سراح 3 اسرى صهاينة، وهم "يائير هورن"، و"ساجي ديكل حن"، و"ساشا ألكسندر تروبانوف"، ليبدا الكيان الصهيوني،في المقابل، بالإفراج عن نحو 369 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً.

انتهى **ح ع

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المصدر / الشرق الاوسط

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