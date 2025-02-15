رامية إيرانية تحرز الميدالية الفضية ببطولة كأس آسيا للرماية

اليوم السبت، وعلى امتداد منافسات كأس آسيا للرماية المقامة في مدينة بانكوك التايلاندية، فئة الرماية بالبندقية الهوائية من مسافة 10 أمتار للسيدات، حلت الإيرانية "مهنا سيد بور" بالمركز الثاني وتقلدت الميدالية الفضية، بعد الرامية من الصين تايبيه التي فازت بالمركز الاول.

كما في منافسات البندقية - شباب، حلّ الايراني "محمد مهدي طهماسبي"، بالمركز الثالث بعد احرازه الميدالية البرونزية.

يذكران بطولة كأس آسيا للرماية، تقام في مدينة بانكوك، بمشاركة نادي القوات البرية للجيش الايراني، باعتباره بطل الدوري الممتاز للرماية الايرانية، خلال الموسم الماضي.

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