١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٤٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85751874
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رامية إيرانية تحرز الميدالية الفضية ببطولة كأس آسيا للرماية

١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٤٠ م
رمز الخبر: 85751874
رامية إيرانية تحرز الميدالية الفضية ببطولة كأس آسيا للرماية

طهران / 15 شباط/ فبراير/ إرنا-احرزت الرامية "مهنا سيد بور"، من اعضاء منتخب القوات البرية للجيش الايراني، الميدالية الفضية ببطولة كأس آسيا للرماية في تايلاند؛ وهي الميدالية الثانية لها في هذه المنافسات.

اليوم السبت، وعلى امتداد منافسات كأس آسيا للرماية المقامة في مدينة بانكوك التايلاندية، فئة الرماية بالبندقية الهوائية من مسافة 10 أمتار للسيدات، حلت الإيرانية "مهنا سيد بور" بالمركز الثاني وتقلدت الميدالية الفضية، بعد الرامية من الصين تايبيه التي فازت بالمركز الاول.

كما في منافسات البندقية - شباب، حلّ الايراني "محمد مهدي طهماسبي"، بالمركز الثالث بعد احرازه الميدالية البرونزية.

يذكران بطولة كأس آسيا للرماية، تقام في مدينة بانكوك، بمشاركة نادي القوات البرية للجيش الايراني، باعتباره بطل الدوري الممتاز للرماية الايرانية، خلال الموسم الماضي.

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