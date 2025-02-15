مظاهرات فی لندن تندیدا لخطة ترامب بشأن غزة

وافاد مراسل ارنا من موقع الحدث، ان المظاهرة الاحتجاجية هذه، انطلقت من أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني وحتى السفارة الأميركية في لندن.

وشهدت المسيرة، وهي المظاهرة الرابعة والعشرون التي تجوب شوارع العاصمة البريطانية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت مشاركة جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته.

وعبر المشاركون عن استهجانهم لجرائم الكيان الصهيوني والسياسات التدخلية للولايات المتحدة، مرددين شعارات "غزة ليست للبيع"، و"فلسطين باقية تقاوم"؛ كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين"، و"انهوا الاحتلال الإسرائيلي"، و"أوقفوا إرسال الأسلحة إلى إسرائيل".

انتهی**2054 / ح ع **