١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85751985
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وزير الخارجية الايراني يبحث ونظيره اللبناني في حل ازمة الرحلات الجوية بين البلدين

١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٣٥ م
رمز الخبر: 85751985
وزير الخارجية الايراني يبحث ونظيره اللبناني في حل ازمة الرحلات الجوية بين البلدين

طهران / 15 شباط / فبراير / إرنا - تباحث وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، ونظيره اللبناني "يوسف رجى"، عبر اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، بشان السبل الكفيلة في حل ازمة الرحلات الجوية، الى جانب العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وافادت ارنا، بان عراقجي هنأ رجى، في هذا الاتصال، على انتخابه وزيرا للخارجية اللبنانية، كما تمنى له وللحكومة الجديدة في لبنان بالتوفيق.

واكد جانبان، على توسيع العلاقات بين طهران وبيروت بشتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وبما يصب في مصالح الشعبين وبلديهما.

ومن القضايا التي نوقشت في هذا الاتصال ايضا، تجدر الاشارة الى استعراض الاليات والسبل الكفيلة بحل ازمة الرحلات الجوية لطائرات نقل الركاب بين البلدين، حيث اكد الوزيران الايراني واللبناني على استعدادهما لاجراء مباحثات بناءة وقائمة على حسن النوايا بهذا الشأن.

انتهى ** ح ع

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