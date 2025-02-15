مسؤول في حزب الله : قرار منع دخول الطائرة الإيرانية إهانة للدولة اللبنانية وللأجهزة الأمنية

وصرح "قماطي"، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال الاعتصام الذي ينظمه حزب الله على طريق الإمام الخميني (قده) في بيروت، قائلا : إننا لن نقبل بأن يصبح الوطن في القبضة الأميركية والإسرائيلية، ولن نقبل بهذا الذل على الإطلاق؛ مردفا "إننا نصبر ونصبر ونصبر ولكن للصبر حدود".

وتابع المسؤول في حزب الله : نحيي هذه الحشود من البيئة المخلصة وشعارنا على مر التاريخ هو هيهات منا الذلة؛ مضيفا : لا يجوز لهذه الدولة أن تقبل بالاملاءات الاسرائيلية والاميركية.

واكد قماطي : ارتقى لنا شهداء في سبيل أن تبقى كرامتنا محفوظة وأن تبقى لهذا البلد سيادة حقيقية؛ واصفا القرار بمنع الطائرة الايرانية بالهبوط في مطار بيروت، "إهانة للدولة والاجهزة الامنية"، ومتسائلا "فلماذا تخضعون للاملاءات الاميركية والاسرائيلية".

وأكمل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله قوله مخاطبا المسؤولين اللبنانيين : إن كنتم تريدون أن تخضعوا، فإن المقاومة لن تخضع وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال والإملاءات الأميركية والإسرائيلية.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/النشرة



