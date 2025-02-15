حماس : العدو الإسرائيلي قد فشل في تحقيق أهدافه المعلنة

واضاف حمدان، في تصريحات صحفية اليوم السبت : إن القضية الفلسطينية ستواجه جملة من التحديات في الفترة المقبلة؛ مشيرًا إلى، أن "الضفة الغربية تشهد استهدافًا مستمرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح، أن "هناك تحديات كبيرة تواجه عملية إعمار قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع بسبب الحصار والاعتداءات المتواصلة".

وتابع القيادي في حركة حماس : إن الشعب الفلسطيني أمام فرصة حقيقية لإفشال المشاريع الإسرائيلية، خاصةً فيما يتعلق بمخططات التهجير والضم التي تسعى "إسرائيل" لتنفيذها في الأراضي الفلسطينية.

وفي الختام شدد حمدان على، أن "المرحلة القادمة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن المقاومة ستظل حائط صد أمام محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد على الشعب الفلسطيني".

انتهی**2054 / ح ع **