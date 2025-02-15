العراق : قلقون من نشاطات عصابات داعش الإرهابية داخل الحدود السورية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت في بغداد، بين وزير الخارجية العراقي و"جوناثان باول"، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء بريطانيا..

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية العراقية، "فقد تم خلال اللقاء، بحث تعقيدات المشهد السياسي في سوريا، حيث أعرب فؤاد حسين عن قلق العراق من نشاطات عصابات داعش الإرهابية داخل الحدود السورية".

واضاف البيان : لقد ناقش الجانبان الدور الإقليمي والدولي في تحقيق السلام والاستقرار بسوريا والمنطقة؛ بينما استعرض وزير الخارجية العراقي نتائج لقائه مع وزير الخارجية في الإدارة السورية على هامش مؤتمر باريس لدعم سوريا الذي عُقد مؤخراً.

ونقل البيان عن حسين، بانه اكد "ضرورة أن تشمل العملية السياسية في سوريا جميع مكونات وأطياف الشعب السوري دون تهميش لأي طرف"؛ معرباً عن "استعداد العراق لتقديم الدعم والمساعدة لضمان مشاركة جميع الأطراف في تحقيق الاستقرار وتجنب التفرد في اتخاذ القرارات".

انتهى ** ح ع

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المصدر / وكالة براثا للانباء