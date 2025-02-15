قائد شرطة طهران: اعتقال عنصر تابع لمنظمة "خلق" الارهابية في تجمع طلابي بجامعة طهران

وقال العميد محمديان في تصريح للقناة الاولى بالتلفزيون الايراني مساء السبت: في الوقت الذي تجمع فيه الطلبة الجامعيون بعد مقتل طالب في جامعة طهران، كان هنالك شاب يتجول بدراجة نارية بصورة مشبوهة حيث قام زملاؤنا رجال الامن الداخلي بمطاردته ومن ثم القاء القبض عليه واتضح انه عنصر تابع للمنافقين (منظمة خلق الارهابية).

وأعرب العميد محمديان، عن تعازيه لأسرة الطالب الجامعي أمير محمد خالقي، الذي قُتل طعناً بالسكين على يد لصين في حي جامعة طهران.

وفي وقت لاحق من مساء السبت اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية اصغر جهانغير انه بحسب أحدث التقارير، تم اعتقال مرتكبي الحادث الذي أدى إلى مصرع الطالب بجامعة طهران ويجري الان استجوابهم.

وفي مقابلة تلفزيونية مساء السبت، أعرب جهانغير، عن تعازيه لأسرة الطالب الجامعي الذي يدرس بمرحلة الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة طهران أمير محمد خالقي دارمين، والمجتمع الأكاديمي والشعب الايراني ، وقال: "بعد هذا الحادث، اتخذت النيابة العامة إجراءات فورية وتم تحديد العناصر ذات الصلة بالحادث".

وأكد جهانغير أن ما يهم النظام القضائي هو أمن الشعب؛ وأضاف: "إن رئاسة القضاء أكدت دائماً على هذه القضية من قبل وحتى قبل ذلك، وقضية الأمن العام هي الخط الأحمر للقضاء".

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية: "سيتم التعامل قانونيا وحازما مع كل من يخل بالأمن الاجتماعي والأمن الشخصي للشعب. ولذلك فإننا نطمئن المجتمع العلمي والشعب بأنه لن يكون هناك أدنى تهاون أو تقصير ، سواء في هذا الأمر أو في غيره، وسيتم الاعلان عن نتائج الإجراءات القانونية في أقرب وقت ممكن.

انتهى ** 2342